Rollin Toys Biker wieder für Charity Tour unterwegs. In "feiner "Aufmachung wurden 2.800 Euro gesammelt. Mit der Spende wurde der Herzenswunsch von Melanie erfüllt.



VILLACH. Am 20. Juni waren die Biker von den „Rollin’Toys – Biker helfen Kindern“ in der Villacher Innenstadt unterwegs und haben wieder eine Charity-Veranstaltung auf die Beine gestellt. Rund 50 Biker auf 34 Motorrädern waren dabei.

Ladies & Gentlemen Ride



Beim dritten "Noble Ladies & Gentlemen Ride" ging es darum, dass die Teilnehmer in "feiner" Kleidung auf dem Motorrad eine Runde für eine gute Sache durch die Innenstadt drehen.

Spende für klappbaren Rollstuhl



Das Gute dabei: Mit dieser Aktion und den Spenden einer Kranzablöse, konnte für die 24-Jährige Melanie, die seit dem 10. Lebensjahr mit einer seltenen Krankheit lebt, ihr Herzenswunsch erfüllt werden: ein zusammenklappbarer Elektro-Rollstuhl.

Die kompletten Anschaffungskosten in der Höhe von 2.800 Euro konnten an die Familie übergeben werden und Melanie düst bereits mit Ihrem neuen Gefährt durch die Gegend.