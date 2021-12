Anzeige

Die AVS, Kärntens größter Anbieter sozialer und gesundheitsbezogener Dienstleistungen, sucht zur Verstärkung des Teams im Pflegeheim Villach „Haus Sonne“ eine(n) Reinigungskraft (Teilzeit) Mindestentgelt von € 1.718,20 brutto pro Monat auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung (38 h/Woche, ab 1.1.2022 37h/Woche), Einstufung lt. SWÖ-KV, inkl. Zulagen.Interessiert? Dann bewerben Sie sich bitte vorzugsweise per E-Mail oder per Post an: AVS-Arbeitsvereinigung der Sozialhilfe Kärntens, Mag. (FH) Dietmar...