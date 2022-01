Bald findet ihr aktuelle Schuhtrends in einer neuen Deichmann-Filiale - und zwar im ATRIO.

VILLACH. Wie Silvia Koswob, Leiterin der Pressestelle von Deichmann berichtet, soll die neue Filiale bereits Anfang April – genauer gesagt am 7. des Monats – im ersten Stock, in die ehemalige Shoe4you Filiale einziehen. Der Standort habe sich dabei einfach ergeben. „Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, wo neue Filialen starten können", so Koswob. Auf der Website des Unternehmens werden auch bereits Mitarbeiter für die zukünftige Filiale gesucht.

Das Unternehmen

Die Deichmann SE mit Stammsitz in Essen wurde 1913 gegründet und ist Marktführer im österreichischen und europäischen Schuheinzelhandel. Alleine In Österreich gibt es 179 Filialen, darunter 13 – mit der neuen Filiale im Atrio 14 – in Kärnten.