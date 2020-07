Der neue SPAR-Supermarkt in Treffen – einladend, modern, größer und kundenfreundlich. Im Mittelpunkt steht eine großzügige Bedienungsabteilung mit einer Vielzahl regionaler Produkte.

VILLACH. Der SPAR-Supermarkt Treffen, mit seiner außergewöhnlichen Lage am Ossiacher See und am Fuße der Gerlitzen, ist einer der wenigen 2-Saisonen-Standorte in Kärnten und deshalb den Großteil des Jahres über an sieben Tagen in der Woche geöffnet. „Umso wichtiger ist es uns deshalb auch, unseren Kundinnen und Kunden einen wunderschönen und den modernen Ansprüchen gerecht werdenden Nahversorger anbieten zu können und unser neuer SPAR-Supermarkt ist in vielerlei Hinsicht ein absoluter Volltreffer“, erklärt Paul Bacher, Geschäftsführer für SPAR Kärnten.

Neuer Frische-Bereich Foto: SPAR

hochgeladen von Julia Dellafior

Das neue Ladenkonzept bietet eine großes Frische- und Feinkostparadies, wo sich Obst und Gemüse, Wurst, Käse, Brot, Gebäck und die Frischfleisch-Abteilung zu einem umfassenden und inspirierenden Frische-Bereich vereint. Ergänzt wird dieser Bereich um Frischfisch und eine breite Palette an SPAR enjoy-Convenienceprodukten, die frischen, unkomplizierten und schnellen Genuss garantieren. Die durch den Neubau um 50 % vergrößerte Verkaufsfläche bietet sowohl den schnellen Einkäuferinnen und Einkäufern nach dem Besuch im Freibad, als auch den Großeinkäufern für die Grillfeier am Wochenende eine große Auswahl an Köstlichkeiten aus der unmittelbaren Umgebung und aus aller Welt.

Naheliegendes bei SPAR in Kärnten

Im neuen SPAR-Supermarkt Treffen findet man nicht nur ein „Frische-Paradies", sondern auch viele regionale Köstlichkeiten von 133 Kärntner Lieferanten in den neuen intuitiv angeordneten Regalsystemen wieder. Kunden können sich somit auf die leckeren Molkerei-Produkte des Kloster Wernberg, auf das hervorragende Brot der Bäckerei Kandolf aus Hermagor oder auf die köstlichen Nudelspezialitäten der Amlacher Nudelmanufaktur freuen. Ebenso in Treffen zu kaufen gibt es die Köstlichkeiten des Gailtaler Speckbauern Johannes Smole sowie die Landskroner Eier von Martin Gfrerer. Das knackig frische Gemüse stammt aus dem Krappfeld, wo es täglich geerntet, in die SPAR-Zentrale nach Maria Saal gebracht und von dort tagtäglich an die einzelnen SPAR-Supermärkte geliefert wird. „Regionalität ist bei SPAR kein bloßes Lippenbekenntnis, sondern an all unseren Standorten spürbar und Teil unserer österreichischen Identität“, so Bacher.

Das gewisse Extra

Im neuen SPAR-Supermarkt findet man eine umfangreiche „Heiße Theke", mit vielen Köstlichkeiten für die schnelle Jause sowie einen begehbaren Getränkekühlraum, der an heißen Sommertagen für eine „coole" Erfrischung sorgen wird. Ebenso findet man eine benachbarte Tabak-Trafik samt Postparnter-Stelle, die sich im selben Gebäude befindet. Kunden dürfen sich weiters über 90 extra breite Komfort-Parkplätze freuen, welche mit der Fertigstellung des Parkplatzes im September, ausreichend Parkmöglichkeiten schaffen werden.

Adresse:

Sparstraße 1

9521 Treffen am Ossiacher See



Öffnungszeiten:

Mo. bis Fr. 08:00 – 18:50

Sa. 08:00 – 17:50

So. 08:00 – 13:00, 15:00 – 18:00