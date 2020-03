Filmemacherin Christina Rauch gewinnt Kunstförderungspreis der Stadt Villach. Weiters wurden bei der Bruno-Gironcoli-Gala zwei Anerkennungs- und ein Würdigungspreis vergeben.

VILLACH. Im Rahmen einer ´Gala im Bambergsaal wurde gestern der Bruno-Gironcoli-Förderpreis der Stadt Villach vergeben. Die Auszeichnung geht an Kunsttalente, die sich durch außerordentliche Arbeiten oder Performances auszeichnen. „Es ist eine großartige Möglichkeit, ihnen eine Bühne zu bieten. Dafür möchte ich auch Wolfgang Gabriel, dem Förderer und Initiator dieses Preises, danken“, sagte Kulturreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser.

Junge Kunst habe sich in Villach etabliert. „Durch diesen Preis wird ersichtlich, welch großes Potenzial vorhanden ist (...)“

Und sie gewann



Der Hauptpreis ging an Christina Rauch, eine 24-jährige Filmemacherin, die bei etlichen nationalen und internationalen Filmfestivals punktete. Der Absolventin des Kunstzweigs im Centrum Humanberuflicher Schulen (CHS) wurde das Talent quasi in die Wiege gelegt, mit 16 Jahren drehte sie bereits ihren ersten nichtkommerziellen Spielfilm. Die Stärken Rauchs liegen in der einfühlsamen Erzählkunst und intensiven Szenen.

Anerkennungspreise

Weiters wurden zwei Anerkennungspreise vergeben , an Schauspielerin Lorena Emmi Mayer und Gitarristin Romana Pulvermacher. Fotograf Manuel Rieder bekam den Würdigungspreis.

Sie feierten mit



Die jungen Talente wurden gefeiert von unter anderem Landtagspräsident Reinhart Rohr, Landtagsabgeordnete Waltraud Rohrer, Villacher Stadträte, Mitglieder des Gemeinderates und die Jurymitglieder: Förderer Wolfgang Gabriel, Günter Wurzer, Direktor der Musikschule Villach, seine Stellvertreterin Heidrun Springer, Künstlerin Larissa Tomassetti und Jugendrätin Elena Kofler.

Musikalisch durch den Abend



Das „Live Performance Ensemble“ der Musikschule Villach umrahmte die Feier musikalisch und Mitglieder des TURBOtheaters moderierten mit Witz durch den Abend. Die Trophäen wurden von Schülern der HTL Villach gestaltet, die Videobeiträge stammen von Philipp Kandler.