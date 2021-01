Die Stadt Villach verlängert das Gratisparken in den Kurzparkzonen – zumindest bis 24. Jänner.



VILLACH. Der derzeitige Corona-Lockdown, wird für alle Bürger mindestens bis zum 24. Jänner dauern. Daher passt die Villacher Stadtregierung ihre Parkvorgaben an. Die Kurzparkzonen bleiben bis zum 23. Jänner gebührenfei, also um eine Woche länger.

Sollte sich die Bundesregierung in den kommenden Tagen dazu entschließen, den Lockdown aufgrund zu hoher Infektionszahlen zu verlängern, wird auch Villach die Parkgebührenbefreiung entsprechend ändern.

Parkuhr nicht vergessen



Schon bisher waren in den bundesweiten Lockdown-Phasen Villachs Kurzparkzonen gratis zu benützen. Bitte beachten: Das Drei-Stunden-Limit gilt weiterhin. Unbedingt eine Parkuhr verwendet!