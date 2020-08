In der Nacht eskalierte in einer Wohnung ein Streit um eine 19-Jährige. Die beiden Männer wurden schwer verletzt, auch Suchtmittelutensilien und eine Indoorplantage konnten in der Wohnung sichergestellt werden.

VILLACH. In den frühen Morgenstunden eskalierte ein Beziehungsdrama in der Wohnung eines 29-jährigen Mannes aus Landskron.

Ein 33-jähriger Mann und eine 19-jährige Frau (beide aus Villach) lernten sich kürzlich über eine Internet Dating-Plattform kennen. Über die Frau lernte der 33-Jährige auch ihren 29-jährigen Nachbar kennen.

In den frühen Morgenstunden des 27. August 2020 saßen die drei in der Wohnung des 29-Jährigen in der Gemeinde Landskron, zusammen und tranken einige alkoholische Getränke.

Beide Männer zeigten Interesse an der 19-Jährigen und so kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den Männern. Die 19-Jährige verließ daraufhin die Wohnung.

Angestellter verständigte die Rettung

Der 33-Jährige stürmte in weiterer Folge blutverschmiert aus der Wohnung und ging zu einem bereits offenen Geschäft, um dort nach einem Glas Wasser zu fragen.

Der Angestellte verständigte auf Grund der Verletzungen und der Alkoholisierung des Mannes sogleich die Rettungskräfte.

Der 33-Jährige gab gegenüber den Beamten an was passiert sei, auf Grund dessen wurde zur Klärung des Sachverhaltes die Wohnung des 29-Jährigen aufgesucht.

In der Wohnung konnte der 29-Jährige, ebenfalls blutverschmiert, alleine angetroffen werden.

Die Wohnung war schwer verwüstet: Blutspuren an den Böden und Wänden, Glassplitter eines zerbrochenen Tisches und zudem Kleinstmengen an Cannabiskraut und weitere Suchtmittelutensilien ersichtlich. In der Wohnung konnten noch weitere Suchtmittelutensilien und eine Indoorplantage, mit samt sieben Cannabispflanzensetzlinge, die kurz vor der Blüte standen, sichergestellt werden.

Beide Männer wurden mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Villach gebracht.

Nach Abschluss der Ermittlungen werden die Männer bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht.