Tourismusverband setzt mobile Touristeninformation um. Vorläufig noch jeden Dienstag.



VILLACH. Die meisten Villacher kennen es vermutlich, Touristen wohl ebenso: das Lastenrad "von" Georg Moser. Mit diesem ist der Villacher City Bote für gewöhnlich entweder unterwegs, um Menschen beim Transport ihrer Einkäufe zu helfen. Oder aber er zieht seine Kreise durch die Villacher City, um "lautstark" für das Summer Feeling zu werben. Nun bekommt eben dieses Lastenrad aber einen weiteren Nutzen.

Mobiler Info-Service



Immer dienstags, wenn City-Bote Moser seinen freien Tag hat, ziehen ab sofort Mitarbeiter des Tourismusverbandes mit dem Lastenrad durch die Innenstadt. Im Gepäck: jede Menge Informations-Folder über die Tourismusregion Villach. Denn ihr Ziel ist es zum einen mobil Touristen über die Region zu informieren. Und zum anderen so den Besucherandrang in der Touristeninfo in der Bahnhofstraße – Corona-konform – zu reduzieren, wie Andreas Kuchler, Büroleiter Tourismusverband Villach, erläutert. Kuchler: „Die Flying-Info ist ein neuer Versuch Gäste direkt anzusprechen, zu beraten und mit Informationen zu unserer Stadt zu versorgen."

Denkt in "alle Richtungen"



Die "Flying Info" wird in Kooperation mit dem Stadtmarketing Villach umgesetzt. Momentan ist die Flying Info auf dienstags beschränkt, "wir machen heuer mal einen Testlauf und entscheiden im Winter bei der Budgetplanung wie, ob und in welcher Form wir die Flying Info weiterführen". Die Kooperation zwischen Tourismusverband und Stadtmarketing laufe gut, so Kuchler weiter, "und auch in diesem Rahmen sind Ausweitungen in alle Richtungen möglich". So seien auch alternative Lösungen denkbar, so Kuchler, er ergänzt: "Es muss auch nicht zwingend ein Lastenrad sein – zwei Mitarbeiter mit „Bauchladen“ mit den wichtigsten Informationen zur Altstadt wären auch mal etwas Neues und sicher ein Hingucker in der City ... Das alles steht sozusagen noch in den Corona-Sternen."

Beratung in fünf Sprachen



Fürs Erste übernehmen die beiden Tourismusverband-Mitarbeiter Niklas Wallin und Ronan Hogervorst als City-Botschafter den mobilen Infodienst. Ihre Gäste beraten sie gleich in mehreren Sprachen, und zwar in Englisch, Italienisch, Niederländisch, Kroatisch und – natürlich – auch auf Deutsch.