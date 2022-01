Ja gibts denn sowas? Dem Villacher Fasching ist kurz vor der Premiere am Samstag Prinz Paul Schützlhoffer abhanden gekommen. Schützlhoffer – von Beruf Juwelier – überbrachte einem der bekanntesten Musiker Deutschlands eine wertvolle Auftragsarbeit direkt nach Thailand.

VILLACH. Normal ist es ja so: Die Prinzessin des Villacher Faschings wird einmal in der Lei-Lei-Saison „entführt“. Diesmal ist es jedoch genau anders herum. Denn der Villacher Faschingsprinz Paul Schützlhoffer ging kurz vor der Premiere am Samstag (17 Uhr, Congress Center Villach) „verloren“.

Wichtiger Kundentermin

Der Hintergrund: Schützlhoffer ist Juwelier und bekannt dafür, hochwertige Schmuckstücke für Musiker und Schauspieler anzufertigen. Unter anderem zum Kundenkreis zählt der deutsche Rap-Künstler „Capital Bra“, einer der erfolgreichsten Musiker im deutschsprachigen Raum, mit den meisten Nummer-Eins-Hits in Deutschland und Österreich. Paul Schützlhoffer: „Ich freue mich sehr, für Capital Bra eine ganz spezielle Halskette samt Eulen-Emblem angefertigt zu haben.“ Die Kette ist äußerst hochwertig. „Sie wurde in vier Monaten detailreicher Handarbeit angefertigt. Die Kette besteht aus 18-Karat-Weißgold, Diamanten sowie eingeschliffenen Rubinen und Saphirsteinen“, erklärt Paul Schützlhoffer.

„Leider nicht in Villach“

Die Übergabe der Kette erfolgte in der auslaufenden Kalenderwoche in Thailand. Paul Schützlhoffer: „Einerseits schlägt in meiner Brust das Faschingsherz, andererseits bin ich mit Leib und Seele Juwelier. Ich hatte keine Wahl, weil die Lieferung eine Terminsache und nicht aufschiebbar war." Nach Villach schickt er dennoch einen Lei-Lei-Gruß: „Alles erdenklich Gute für die Premiere. Beim nächsten Mal bin ich sicher wieder dabei.“

Capital Bra: „Ich liebe euch“

Auch Rapper Capital Bra wendet sich in einer Videobotschaft an die Villacherinnen und Villacher sowie an die Gäste des Villacher Faschings: „Ich liebe euch. Danke, dass ihr ihn freistellen konntet für mich.“ Und: „Künftig wird ganz Berlin nur mehr bei euch Schmuck holen.“

"Ersatzprinz" bei Premiere

Bei der Premiere am kommenden Samstag wird Prinzessin Lisa Moser ausnahmsweise von „Altprinz“ Thomas Matschnig begleitet.