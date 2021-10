1. Klasse B: Maria Gail gewinnt gleich wie Österreichs Nationalmannschaft gegen Färöer: 2:0 gegen Schiefling/St. Egyden

Wolken, Wind und wenig Wärme - 100 Zuschauer biberten heute am Fußballplatz in Maria Gail.

Die Gegner war die Spielgemeinschaft Schiefling/St. Egyden. Ihr Aushängeschild Marc Sand wechselte zu Velden, sie müssen sich nun erstmal neu finden diesen Ausfall wett machen, sind scheinbar noch im Aufbau und befinden sich derzeit mit 6 Punkten am 14. und damit vorletztem Tabellenplatz.

Maria Gail hat in dieser Saison hervorragend gestartet, war bis vor 2 Wochen ungeschlagen, musste dann gegen Gmünd/Lendorf die erste Niederlage einstecken, konnte in der vorigen Partie gegen Feffernitz einen 0:2 Vorsprung nicht halten und musste sich schlussendlich mit einem 2:2 begnügen, aber die Formkurve ging wenigstens wieder nach oben. Bedeutet 19 Punkte und somit 4. Tabellenplatz.

Aber heute wollten die Fans wieder mal einen Sieg feiern und die Spieler waren dazu bereit. Man merkte die Energie und den Elan von Anfang an. Die Heimischen zeigten wunderbare Spielzüge, kickten ruhig und konzentriert, lediglich der Abschluss ließ auf sich warten. Endlich in der 36. Minute erlöste uns Dario Drmac mit seinem Treffer zum 1:0 und so konnte man wenigstens mal halbwegs beruhigt in die Pause gehen.

Nach Seitenwechsel war irgendwie der Schwung weg. Keine Ahnung warum. Und wie gestern bei Österreich kannst original zittern anfangen, dass man gegen einen vermeintlich schwachen Gegner auch noch den Ausgleich kassiert. Viel hätte nicht gefehlt, Schiefling/St. Egyden roch die Lunte und brachte einige gute Aktionen zustande. Glücklicherweise waren auch sie im Abschluss nicht die größten Meister bzw. hat unser Goalie, Marcel Kpabitey, den gefährlichsten Torschuss perfekt halten können.

Irgendwie hat sich die zweite Halbzeit gezogen wie ein Strudelteig. Maria Gails Trainer, Dragan Kunic, hat dann im Laufe der Zeit 5 Spieler eingewechselt und das brachte wieder ein bisschen frischen Wind. Einer davon war Philip Hiesel, der erst seit heuer für Maria Gail die Fußballschuhe schnürt, kam von Landskron und überreichte heute offiziell sein Einstandsgeschenk in Form seines ersten Treffers in der 85. Minute. Sooo ein wichtiges Tor in dieser Spielphase! Nun stand es wenigstens 2:0 und das war gut so. Fein, dass jetzt auch Philip bei den erfolgreichen Torschützen anschreiben konnte. Maria Gail ist hier ja glücklicherweise breit aufgestellt, ist mir immer lieber als ein einziger Möchtegern Ronaldo mit 10 Nebendarstellern, so könnt ihr alle was und das ist gut so, zeigt es uns auch weiterhin. Nächster Samstag in Wernberg ist die Generalprobe und dann freu ich mich schon aufs Spiel gegen Velden, drück euch die Daumen.......