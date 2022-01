I hr fehlts ma scho olle!

Ihr fehlts ma scho olle, i konns eich ned sogn

da Virus, der geht ma sche longsam am Magn.

Da Gsundheit zulibe, bleibn ma daham,

zamsitzn und feiern, dös is jetzt a Tram.

++

Mit Menschn sich treffn, de i sogern mog,

Gedankn austauschn und stelln monche Frog,

Ratschn und locha gemeinsom, wär gfrogt,

Do leida is uns des olls untersogt.

++

Do müass ma jetz durch, es is so wias is,

es konn nur mehr besser wern, des is holt gwiss.

Mir wern uns treffn – wia i mi scho gfrei,

wonn endlich da gonze Schlamassl vorbei!

++

Drum meine Liaben, hob i jetzt a Bitt',

holts durch und bleibts olle so fit,

weil jeder von eich, tuat mir wos bedeitn,

in diesem Sinn: mir worten auf bessare Zeitn!

++

im Jahre 2021