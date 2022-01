Auch die Jugend kann noch grüßen!

Das waren Zeiten, als es noch eine SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT war, dass

die JÜNGEREN die ÄLTEREN,

die MÄNNER die FRAUEN und auch

der RANGNIEDRIGERE den RANGHÖHEREN als ERSTER gegrüßt haben.

ABER HALT, es gibt noch viele Jugendliche, die überaus freundlich grüßen!

Ganz ist es noch nicht vorbei, denn wenn ich so durch die Gegend spaziere, treffe ich immer wieder auf Jugendliche, die mich als Älteren voller Aufmerksamkeit als ERSTER und noch dazu überaus freundlich grüßen. So auch heute bei einem Spaziergang um den Eggerteich, wo mich eine Gruppe JUGENDLICHER sehr freundlich grüßte. ALLE ACHTUNG!

Auch ältere Personen sollten ohne weiteres unsere freundliche Jugend grüßen und vor allem auf einen freundlichen Gruß Jugendlicher positiv reagieren "!



Da ich auch einige Zeit im Jahr meinen Urlaub in Bad Hofgastein verbringe, wo sich die Tourismusschule befindet, möchte ich erwähnen, dass es mir immer wieder sehr positiv auffällt, wenn hier die Jugend bei jeder Begegnung sehr freundlich und aufmerksam grüßt.

Meine Meinung zu diesem Thema - Erziehung ist alles!

Wenn die Jugend in erster Linie schon im Elternhaus und natürlich des weiteren auch in den Schulen von den Lehrern dazu erzogen wir, dass ein freundlicher GRUSS eine Selbstverständlichkeit sein sollte, wird sich der allgemeine Umgangston nicht nur in Kärnten sicher zum Positiven verbessern.

Nehmen wir es uns zu Herzen und es tut sicher keinem weh, als Erster mit einem freundlichen "Servas, Grüß Gott, Guten Tag, Habe die Ehre oder Hallo!" zu grüßen und vor allem ist es ganz wichtig, den Gruß "freundlich" zu erwidern!