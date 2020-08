Der Villacher Wärmedämmungsspezialist Sto ist in der Runde der Finalisten für den Staatspreis Unternehmensqualität 2020 ist. Insgesamt haben es zehn Unternehmen in die Endrunde geschafft.

VILLACH. Die Auszeichnung wird bereits seit 1996 vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) und der Quality Austria vergeben und feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum. Die Preisverleihung erfolgt am 16. September in Wien.

„Die Quality Austria gratuliert allen, die es zum 25-jährigen Jubiläum in die Endrunde um den Staatspreis Unternehmensqualität geschafft haben. Die ausgewählten Unternehmen und Organisationen haben bereits im Vorfeld einer unabhängigen Jury bewiesen, dass sie zu den besten des Landes gehören“, betont Franz Peter Walder, Member of the Board der Quality Austria. Darunter ist auch der Wärmedämmungsspezialist Sto aus Villach.Insgesamt sind zehn Unternehmen im Finale um den Staatspreis Unternehmensqualität.