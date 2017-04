Reformation bewegt

Unter diesem Motto finden in den drei evangelischen Gemeinden Villach-Stadtpark, Villach-St. Ruprecht und Villach-Nord Feste zum 500-jährigen Reformationsjubiläum statt.Am 30. April ab 10:00 Uhr feiern wir in und bei der Evangelischen Kirche im Stadtpark. Zum Thema "Einheit in der Vielfalt - Vielfalt in der Einheit" wollen wir aufzeigen, wie wichtig die Gedanken der REFORMATION, wie sie Martin Luther vor 500 Jahren formuliert hat, gerade heute wieder sind. Das Besinnen auf ein halbes Jahrtausend bewegte Geschichte und unseren „Weg zu Freiheit, Toleranz und Verantwortung“ wollen wir gemeinsam feiern – und wir laden alle Kirchen und Glaubensgemeinschaften recht herzlich dazu ein!Nähere Informationen finden Sie hier: Evangelische Kirche Villach-Stadtpark