SPÖ - 1. Mai Feiern im Bezirk Villach

26.04.2017, 11:47 Uhr

1. Mai im Bezirk Villach



Feiern zum 1. Mai 2017

Villach-StadtMontag, 1. Mai 2017Auen, 10:30 Uhr – ökumenischer Gottesdienst, ab 11:00 Uhr Frühshoppen mit „LOUIS“, VOLKSHAUS AUEN, Muldensiedlung 3aLandskron, ab 10 Uhr, Familienfest, VOLKSHAUS LANDSKRON, Volkshausstraße 8, 9523 LandskronSonnenhof, ab 11 Uhr 1. Maifeier mit Kinderanimation, Pötscher´sVergnügungspark, ab 09 Uhr großes Tortenbuffet, Musik: SonnscheinPower, kulinarische Köstlichkeiten, Kinderspiele mit tollen Preisen, Sonnenhof Villach-Lind, Oberer Heidenweg 25, 9500 Villach

Manhattan, ab 11 Uhr Familienfest, Musik „Stefan Thaler“, Kinderprogramm undHüpfburg, Wienerschnitzel mit Kartoffelsalat, Gemeinschaftsraum der HEIMAT, St. Magdalenerstraße 14, 9500 VillachMaria Gail, 09:00 Uhr Motorrad- und Vesparundfahrt (ca. 135 km)09:00 Uhr Radtour (ca. 2 Stunden) ab 11 Uhr Familienfest, kulinarische Köstlichkeiten, Kinderprogramm, Kulturhaus Maria Gail, Abstimmungsstraße 124, 9500 VillachNeufellach, ab 11 Uhr Familienfest, Musik „ DJ Friedl“, gratis Süßigkeiten für die Kinder, kulinarische Köstlichkeiten. Mehrzweckshaus Pogöriach-Oberdörfer, St. Georgener Str. 191, 9500 Villach,Perau, 10 Uhr Familienfest mit Kinderprogramm (Kinderradrennen, Hupfburg, Kinderschminken, Völkerball, Schauübung der FF-Perau, Musik „DJ-Charly“ uvm. Volkshaus Perau, Burgenlandstraße 16, 9500 VillachSchütt, 14 Uhr, 1. Mai meets Rock, Musik „Georg Matters & Stefan Delorenzo“ Kulinarik Spezial: Pasta e Vino, Familienfest mit Kinderunterhaltungsprogramm, Feuerwehrhaus OberschüttSt. Magdalen, ab 11 Uhr Familienfest, Musik „KÄRNTNER HERZBLUAT MUSI“ kulinarische Köstlichkeiten, Kinderprogramm, SPORTPLATZ St. Magdalen, St. Magdalenerstraße 90, 9524 St. Magdalen.Völkendorf/St. Johann, ab 11 Uhr Familienfest, Kinderprogramm, Tischtennisturnier, Gratis Hupfburg, Musik „Julius Stöffler“. Volkshaus Völkendorf, Neubaugasse 9, 9500 VillachBezirk Villach-LandSonntag, 30. April 2017Afritz am See, 19 Uhr, Maibaum aufstellen, Matthias-Mayer-Platz, Afritz am SeeArnoldstein, 19 Uhr - „Mit ZEITZEUGEN im GESPRÄCH“ wir laden Sie recht herzlich zu einer offenen Information- und Gesprächsrunde ein, Gemeindeamt Arnoldstein, ArnoldsteinMontag, 1. Mai 2017Arnoldstein, 6 Uhr, traditioneller Weckruf mit der Bergbau undHüttentraditionsmusik ArnoldsteinBad Bleiberg, ab 10 Uhr, 1. Mai-Fest mit Maibaumaufstellen, und großem Ziehharmoniker-Treffen, Terra-Mystica, Bad BleibergFeffernitz, ab 10 Uhr, Familienwanderung zum 1. Mai, ab 11 Uhr lustige Kegelrunde veranstaltet von den Senioren der OG Feffernitz, großes Kinderprogramm, Vereinsgelände des SV RAPID FeffernitzFeld am See, 11 Uhr, Einmarsch der TK Feld am See anschl.Maibaumaufstellen, Rahmenprogramm von und für Kinder,Maibaumversteigerung, Kirchenplatz, Feld am SeeFerndorf, 11 Uhr, Familienfest, Livemusik „Der Fidele Rest“, Freizeitzentrum SonnwiesenRiegersdorf, von 09 Uhr bis 19 Uhr - 1. Familienspieletag zum 1. Mai, offizielle Eröffnung um 11 Uhr durch NR Hermann Lipitsch, virtuelles Maibaumsteigen, Verlosung von tollen Sachpreisen, Hupfburg, es bewirtet sie das Team der SPÖ-Riegersdorf, Mehrzweckhaus RiegersdorfTreffen am Ossiacher See, ab 13 Uhr Familienfest, Kulturprogramm mit der Marktmusik Treffen und der Landjugend Treffen, Streichelzoo, Hupfburg, Gemeindevorplatz, Treffen am Ossiacher SeeStockenboi, ab 13 Uhr Familienfest mit Maibaumklettern, Gasthof Ladstätter in Gassen, StockenboiSt. Jakob im Rosental, ab 09 Uhr, Frühshoppen mit Live-Musik, Gemeindevorplatz, St. Jakob im Rosental.