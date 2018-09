20 Jahre Sonnenstrahl für Kinder und Eltern

17.09.2018, 12:10 Uhr

20 Jahre Jubiläumsfest und offizielle Eröffnung des vierten Hauses in Villach.

Der Leitgedanke dahinter

Kontunierliches Wachstum

Vierte Standort 2018

VILLACH. Der Sonnenstrahl, der 1997 ursprünglich aus einer Notsituation heraus von Eltern gegründet wurde, ist mit vier Häusern, einem qualitativ hochwertigen Betreuungsangebot, engagierten Pädagogen und einem innovativen Konzept mit internationaler Ausrichtung ein Erfolgsprojekt geworden. Angefangen in einer Villa im Dinzlpark in Villach mit Kindern von ein bis vier Jahren, betreut der Sonnenstrahl heute in Kooperation mit führenden Wirtschaftsunternehmen Kinder bis zum Schuleintritt.Leitgedanke der Einrichtung war von Anfang an, die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder in den Mittelpunkt des pädagogischen Geschehens zu geben, und ganzheitlich zu fördern: Bewegung, Sinneserfahrungen in Naturnahegärten und gesunde Verpflegung aus der Sonnenstrahl Küche sind genauso wichtig wie ein behutsames Eingewöhnen oder forschendes Lernen und Interkulturalität. Als ganzjähriges und ganztägiges Betreuungsmodell ist der Sonnenstrahl ein familienergänzender Erziehungspartner, der sich an den Bedürfnissen von Eltern und Kindern orientiert.Was 1997 als eine gemeinnützige vom Elternverein getragene Kindergruppe begann, ist seitdem kontinuierlich gewachsen. Aktuell betreibt die auch weiterhin vom Elternverein mitverantwortete Sonnenstrahl GmbH vier Einrichtungen mit eigener angeschlossener Zentralküche. Rund 65 qualifizierte Kleinkinderzieher und Kindergartenpädagogenbetreuen 250 Kinder im Alter zwischen ein und sechs Jahren. Englischsprachige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus unterschiedlichen Nationen bereichern das pädagogische Konzept mit dem Angebot der bilingualen Sprachförderung an zwei Standorten.Im Winter 2018 hat der vierte Standort mit zwei Gruppen für Ein- bis Dreijährige seinen Betrieb im frisch renovierten Jahrhundertwendehaus in Völkendorf aufgenommen. 30 Kleinkinder im Alter von ein bis drei Jahren werden ganzjährig von Montag bis Freitag betreut.