Add-e: Investement ist nun in der Tasche

18.04.2018, 08:00 Uhr

Alles sechs Investoren von 2 Minuten 2 Millionen investieren in den Elektroantrieb eines Villachers.

Interessant für Investoren

VILLACH (aju). Ein Anbausatz der aus jedem Fahrrad ein Elektrorad macht, mit dieser Idee stellte sich der Villacher Fabian Gutbrod der Jury von 2 Minuten 2 Millionen. Mit seiner Idee vom "add-e" schafften es er uns eine zwei Kollegen, die gesamte Jury zu überzeugen und so sechs Investoren zu einem gemeinsamen Deal zusammenzufassen.Den Auftritt als solches hatte sich der Jungunternehmer allerdings chaotischer vorgestellt als es dann wirklich war. "Die Investoren habe sehr ehrlich und kritisch gefragt und waren offen für Erklärungen von meiner Seite. Das am Ende alle Investoren eingestiegen sind und das fast ausschließlich mit ihrem privaten Geld hat wieder einmal gezeigt, dass add-e nicht nur den klassischen Endkunden sondern auch alt eingesessene Investoren begeistern kann", erklärt Gutbrod.

Positive Stimmung



Privates Geld

Obwohl er im Nachhinein auch Kleinigkeiten an seinem Auftritt ändern würde, war er doch froh über die positive Stimmung direkt nach dem Pitch. "Leo Hillinger und Katharina Schneider haben sich sofort für das Projekt begeistert. Einzig Peter Haselsteiner war anfangs noch etwas skeptisch. Nachdem ich ihm nochmal die Praxis erklärt habe war das Eis aber schon gebrochen", sagt Gutbrod. Am Ende wollten alle Investoren inklusive Puls 4 an ihrem Antrieb teilhaben.Nachdem alle Investoren Ihre Schwerpunkte in ganz unterschiedlichen Bereichen haben, hat auch jeder Investor ein etwas anderes Angebot gemacht. "Neben der Unterstützung mit ihrem Netzwerk haben die Investoren auch die aufgerufene Investitionssumme von 450.000 Euro gemeinsam aufgestellt und das obwohl sie dies mit privaten Geldern machen mussten", erklärt Gutbrod. Mit der investierten Summe will man nun vor allem das strategische Händlernetz weiter ausbauen. "Ich bin aber auf jeden Fall gespannt und freue mich auf die nächsten Wochen", sagt Gutbrod.