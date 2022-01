Die Mitglieder des Rotary-Clubs Vöcklabruck-Attersee waren wieder im Einsatz für den guten Zweck und haben eine großzügige Spende übergeben.

VÖCKLABRUCK. Der neue Präsident des Clubs, Johann Huber, und sein Vorgänger Christian Reisinger besuchten daher vor Kurzem den Korb in Vöcklabruck und übergaben einen Scheck in Höhe von 3.000 Euro an Gabriele Brandstetter vom Sozialmarkt.