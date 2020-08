´Happy End nach einem fatalen Missgeschick in Ottnang: 28-Jähriger hatte beim Umräumen einen Sack mit mehreren Tageslosungen neben dem Auto vergessen und wieder zurückbekommen.

OTTNANG, VÖCKLABRUCK. Ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am Abend des 5. August 2020 mehreren Tageslosungen eines Lokals Richtung Vöcklabruck. Das Bargeld hatte er in einem schwarzen Plastiksack. In einem Waldstück in Gemeinde Ottnang am Hausruck hielt er sein Auto an, um einige Gegenstände umzuräumen. Dabei stellte er den Geldsack kurz neben das Fahrzeug. Anschließend fuhr er weiter, vergaß jedoch auf das Geld.

Finderin dachte zuerst an Müll

Kurze Zeit später kam eine 26-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck mit ihrem Pkw an der Stelle vorbei und sah den Plastiksack neben der Straße. Sie dachte, jemand habe illegal Müll entsorgt und nahm den Sack mit, um ihn ordnungsgemäß zu entsorgen. Als sie den Sack anhob, bemerkte sie jedoch, dass er voll mit Münzen und Geldscheinen war. Die Frau brachte ihren Fund unverzüglich zur Polizeiinspektion Vöcklabruck. Zwischenzeitlich hatte der 28-Jährige das Fehlen des Geldes bemerkt und den Verlust bei der Polizei gemeldet. Ihm wurde im Beisein der ehrlichen Finderin das vergessene Bargeld schließlich wieder ausgehändigt.