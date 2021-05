Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem Pkw viel zu schnell. Mit 66 km/h mehr als erlaubt, wurde er in einer 70er-Zone geblitzt.

BERG IM ATTERGAU. Der 22-Jährige aus dem Bezirk Braunau fuhr am Donnerstagnachmittag, 27. Mai, auf der Attergauer Landesstraße in Richtung Vöcklamarkt. "Im Ortschaftsbereich Hipping, Gemeinde Berg im Attergau, wurde der Mann in einer 70er-Zone mit 136 km/h gemessen", berichtet die Polizei. Bei der Anhaltung durch die Polizisten zeigte sich der Mann uneinsichtig. Sein erhöhtes Tempo sei nur zustande gekommen, weil er vorher einen Pkw überholt habe. Die Beamten konnte er mit dieser Begründung aber nicht überzeugen, er wurde bei der BH Vöcklabruck angezeigt.