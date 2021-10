In zahlreichen Restaurants im Bezirk werden jetzt wieder regionale Wildspezialitäten angeboten.

UNTERACH. So stehen die Wildwochen auch am Druckerhof in Unterach in den Startlöchern. Die Geschichte des traditionsreichen Gutshofs reicht bis ins Jahr 1581 zurück. Seit dem ist der Druckerhof immer in Familienhand geblieben. Im Jahr 2022 wird Junior-Chef Michael Windhager den Hof in 15. Generation übernehmen. Das Wild holt der Unteracher Gastronom direkt aus dem eigenen Gehege. Rund 40 Stück Damwild genießen dort in freier Natur auf einem großen Grundstück ihr Dasein. Dass das Wild somit gleich ohne Umwege oder lange Transportwege auf den Teller kommt, schmeckt der Gast. "Wir versuchen auch alle Beilagen – soweit es möglich ist – direkt vor Ort einzukaufen", erklärt Michael Windhager. Eines der beliebtesten Wildgerichte am Druckerhof ist das Hirschragout mit Semmelknödel und Blaukraut. Auch Vegetarier kommen am Druckerhof in den Wildgenuss. Michael Windhager freut sich darauf, die Gäste mit dem fleischlosen Wildgericht zu überraschen. Wer sich nach dem Essen die Beine vertreten möchte, kann im Wildgehege Hubert, den Platzhirsch vom Druckerhof, besuchen. Das Tier liebt es, von den Besuchern gestreichelt zu werden. Im Laufe der Jahre wurde Hubert mit seiner untypischen Zahmheit zum heimlichen Superstar des Hofs. Der Druckerhof hat täglich ab 11 Uhr geöffnet und bietet bis am Abend warme Küche an, Dienstag ist Ruhetag.