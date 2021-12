Das Jugendfeuerwehrmitglied Leonhard Binder von der Freiwilligen Feuerwehr Vöcklabruck durfte heuer das Friedenslicht am 21.12.2021 für den Bezirk Vöcklabruck in Sankt Florian in Empfang nehmen.

Im Beisein von Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Hufnagl, dem Verantwortlichen für Jugendarbeit im Bezirk Vöcklabruck Andreas Schindlauer, dem Verantwortlichen für die Jugendarbeit im Abschnitt Vöcklabruck Walter Gastelsberger, dem Jugendbetreuer der Freiwilligen Feuerwehr Vöcklabruck David Binder und Jugendhelfer Christian Spalt, wurde dem Jugendfeuerwehrmitglied Leonhard Binder das Friedenslicht nach einer Friedenslichtfeier in der beeindruckenden Basilika in Sankt Florian feierlich übergeben. Es kann somit von Vöcklabruck aus in die Abschnitte und an die Feuerwehren weitergegeben werden.

Am Freitag, den 24. Dezember 2021 kann man das Friedenslicht in den meisten Feuerwehrhäusern des Bezirkes Vöcklabruck vormittags abholen.

