"Klein, aber fein" – so lässt sich der 14. Auracher Gemeindelauf wohl am besten beschreiben.

AURACH. „Nach der Komplettabsage im vergangenen Jahr und der Verschiebung im heurigen Juni freuen wir uns sehr, dass der Lauf unter Einhaltung aller gebotenen Sicherheitsmaßnahmen jetzt im Herbst doch noch stattfinden konnte. Auch wenn die Teilnehmerzahl nicht so hoch war wie in den letzten Jahren“, so die Organisatorin Waltraud Nigl. Start und Ziel waren heuer zum ersten Mal in der neuen Jaraflex Arena des SV Aurach, ansonsten blieb die Streckenführung des anspruchsvollen und allseits beliebten 7,5-Kilometer- Laufs unverändert. Als Erster lief Florian Nußbaumer vom LCAV Jodl Packaging mit einer Zeit von 29:15.01 Minuten durchs Ziel. Knapp dahinter holte sich der Auracher Norbert Bruckner mit der Zeit von 30:34.25 Minuten den Gemeindemeistertitel. Schnellste bei den Damen war die Auracherin Melanie Reiter (38:20.27 Minuten), die sich damit auch den Gemeindemeistertitel holte. Bei den Kinderläufen, die am Auracher Sportplatz stattfanden, waren 44 Kinder mit voller Begeisterung dabei.