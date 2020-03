Maximilian Kofler fiebert dem Moto3-WM-Auftakt in Katar entgegen.

ATTNANG-PUCHHEIM. Am kommenden Wochenende beginnt für den 19-jährigen Attnanger Maximilian Kofler das Abenteuer Moto3-Weltmeisterschaft. Nach einer Pause von zehn Jahren vertritt wieder ein Motorradpilot die rot-weiß-roten Farben als Fixstarter in der kleinsten der drei WM-Klassen. Kofler wird die Saison auf einer KTM im französischen Team CIP-Greenpower bestreiten.

"Ich freue mich schon riesig auf den Saisonauftakt. Die letzten Wochen waren sehr intensiv mit vielen Tests. Das Gefühl am Bike wird immer besser", so der 19-Jährige.

Neue Strecken zu Saisonbeginn

Die ersten Rennen in Katar und danach folgend in den USA und Argentinien sind für den Österreicher völliges Neuland: "Erst zum Europaauftakt in Jerez Anfang Mai kenne ich die Strecken, allerdings konnten wir am letzten Wochenende in Katar fleißig testen." Von Trainingseinheit zu Trainingseinheit steigerte sich der junge Motorradpilot, der seine Straßenkarriere vor gerade einmal vier Jahren begann, zusehends. "Es war ein großer Schritt jetzt, um in das Fixstarterfeld der WM zu kommen, als erster Österreicher seit zehn Jahren. Der nächste wird sein, Punkte zu holen", sagt Maximilians Vater Klaus, der seinen Sohn bei allen WM-Rennen begleiten wird.