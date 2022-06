VÖCKLABRUCK läuft! So eine tolle Atmosphäre wie am Vöcklabrucker Stadtplatz beim Vöcklabrucker Sparkassen-Stadtlauf gibt's selten.

Bei dieser Final-Veranstaltung des BOLK-Städte-GP - der Laufserie des LCAV Jodl Packaging - sind nicht nur die Spitzenläufer aller Altersgruppen am Start. Beim Gesunde-Gemeinde-Lauf spielt es keine Rolle, wie schnell jemand ist und wie viele Runden er oder sie läuft. Der Spaß am Dabeisein steht im Vordergrund. Das Startgeld des "Gesunden Gemeindelaufs" wird wohltätigen Organisationen in Vöcklabruck gespendet.

Infos unter: www.lcav-jodl.at

Anmeldung unter www.time2win.at