VÖCKLABRUCK. Eldin Zulic und Albion Krasniqi, beide 16 Jahre alt, absolvieren eine Lehre als Maurer/Hochbauer bei EW-Bau in Vöcklabruck. Über Freunde und Verwandte sind die beiden auf diesen Beruf aufmerksam geworden und stehen mittlerweile im zweiten Lehrjahr. "Es war die richtige Wahl", sind sich die Jugendlichen einig. Die Arbeit am Bau sei vielseitig und man verbringe sehr viel Zeit an der frischen Luft. "Und am Ende des Tages sieht man, was man geleistet hat", betont Albion. Er zeige Freunden und Familie immer wieder voller Stolz, wo er mitgearbeitet habe, verrät Eldin. Und dass sie ihr Wissen und Können auf den Baustellen später einmal als Polier oder Vorarbeiter einbringen, ist für beide Lehrlinge ein Ziel.