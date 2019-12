Florian Hauser bildet in der Gamperner Maschinenfabrik ALBERT Maschinenbautechniker aus.

GAMPERN. Aktuell werden in der Maschinenfabrik ALBERT zehn Lehrlinge, darunter zwei Mädchen, ausgebildet. Maschinenbautechniker Florian Hauser hat seine berufliche Laufbahn im Unternehmen ebenfalls als Lehrling begonnen, heute bildet der 29-Jährige selbst Jugendliche aus. "Damals wurde der neue Standort in Gampern errichtet. Ich war schnuppern und hab’ eine Lehrstelle bekommen", schätzt der Gamperner auch den regionalen Arbeitsplatz.

"Nach der Lehre wollte ich nicht stehenbleiben und hab‘ zwei Jahre lang in der Abendschule am WIFI die Ausbildung zum Meister absolviert", erzählt Hauser. Sein Wissen gibt er mittlerweile an den Nachwuchs im Unternehmen weiter. An seinem Job gefällt ihm besonders die Abwechslung zwischen Ausbildung und Fertigung. "Alle Teile werden individuell nach Kundenzeichnungen gefertigt. Die Maschine muss oder kann noch selbst bedient werden – etwa wenn es darum geht, ein neues Drehprogramm zu erstellen."

"Bei ALBERT durchlaufen die Lehrlinge ab dem ersten Jahr alle Abteilungen in der Produktion und werden unter anderem in den Bereichen Drehen, Fräsen, Schleifen, Wirbeln und an der neuen, hochmodernen Messmaschine ausgebildet. Am Ende des Produktionszyklus steht die Montage, in der die Produkte von Hand zusammengebaut werden. Auch hier arbeiten die Jugendlichen während ihrer dreieinhalbjährigen Lehrzeit.

Interesse, Teil des Teams zu werden? Bewerbung an: Maschinenfabrik ALBERT GmbH, z. Hd. Wolfgang Baldinger, 4851 Gampern, Technologiepark 2; per E-Mail an: bewerbung-at@albert.at; Tel. 07682/39080 (Schnuppertermin vereinbaren), www.albert.at