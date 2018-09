Vier Autoren lesen aus neuen Werken

18.09.2018, 20:42 Uhr

Kulturverein "4840 Kulturakzente Vöcklabruck" startet am 25. September mit Ljuba Arnautovic.

VÖCKLABRUCK. Die “4840 Kulturakzente Vöcklabruck” bleiben mit ihrem Programm auch im Herbst 2018 dem Anspruch auf Qualität und Kontinuität treu. Mit vier interessanten Autoren und deren Neuerscheinungen im heurigen Jahr startet der Verein in die kommende Saison. "Gleich zwei Autorinnen, Ljuba Arnautovic und Margit Schreiner sind für den Österreichischen Buchpreis 2018 nominiert", freut sich Anna Brandstätter, Obfrau des Kulturvereins.

Gleich zwei Debüts

Kein Platz mehr

Am Dienstag, 25. September, liest die in Russland geborene Autorin Ljuba Arnautovic aus ihrem Debütroman “Im Verborgenen”. Eindrucksvoll und berührend wird die Geschichte einer couragierten Frau erzählt, die 1944 jüdische Mitbürger in Wien versteckt. "Auch für den Verein selbst ist diese Veranstaltung ein Debüt, findet doch die Lesung erstmals im neu adaptierten kleinen Saal im ersten Stock des OKH statt", so Brandstätter.Die Oberösterreicherin Margit Schreiner liest am 23. Oktober aus ihrem im heurigen Jahr erschienenen Roman “Kein Platz mehr”. Treffend und amüsant erzählt sie darin über den Mangel an Platz in der Welt und zeigt die irrwitzigen Konsequenzen von Platzmangel und Lärm in der Gesellschaft auf. Am 13. November liest der gebürtige Tiroler Norbert Gstrein aus seinem vielbeachteten Roman “Die kommenden Jahre”. Darin erzählt er über ein Paar mittleren Alters, vom Vergehen der Zeit, von Veränderung und Älterwerden und von der Wichtigkeit und der Bedeutung eines jeden Augenblicks im Leben. Ein spannender und vergnüglicher Abend erwartet die Literaturfreunde am 6. Dezember mit der Lesung aus dem Roman “Friedinger” von Stefan Kutzenberger.Kartenvorverkauf: Buchhandlung Neudorfer, Vöcklabruck (Tel. 07672/26400).