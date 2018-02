Faschingsumzug in Ottnang

03.02.2018, 18:10 Uhr

An die 20 Gruppen zogen am Samstag nachmittag unter zahlreichem Applaus der vielen Schaulustigen durch den Ort. Alle zum Geleit des hoheitlichen Prinzenpaares :von der Faschingsgilde Ottnang mit eigener Abteilung tanzender Gardemädchen.Auch hoher Besuch war mit dabei.aus Timelkam, vor kurzem erst zum Landesprinzenpaar gekrönt.Auch der Ottnanger Bürgermeisterschauten dem närrischen Treiben in ihrer Gemeinde an diesem Tag machtlos zu. Inkognito auch unter den Zuschauern, die Bürgermeisterin der Nachbargemeinde Wolfsegg

Mit dem Ottnanger Narrenspruch " Wied Wied Fagott " gings dann weiter zum Feuerwehrhaus wo die närrische lustigen Truppen noch fleissig weiterfeierten.Veranstaltet wurde der Faschingumzug bereits zum 3. mal von der Faschingsgilde Ottnang, einer 2008 gegründeten Gruppierung des Wiedhackervereins Ottnang.Dieser Verein entstand 1988 aus dem Wiedhackmaschinverein Bruckmühl. Damals war es üblich, dass aus Kostengründen sich einzelne Ortschaften gemeinsam eine Wiedhackmaschine ankauften.Heute widmet sich der rührige Verein hauptsächlich der Brauchtumspflege, wie auch der Wiedereinführung des Köhlerbrennens, Maibaumstellen und vieler anderer Veranstaltungen.1993 wurde auf der höchsten Erhebung Ottnangs im Hausruck mit 753 m vom Verein ein Gipfelkreuz errrichtet und dieser Wiedhackgipfel wird seither auch im Rahmen einer jährlichen Bergmesse und anderer Veranstaltungen gerne besucht.Im Fasching gehts dann richtig rund, bereits am 11.11. jedes Jahr Erstürmung des Gemeindeamtes, periodische Faschingsitzungen und Faschingsumzüge und vor allem auch die Teilnahme an anderen Faschingsveranstaltungen im ganzen Land....