07.09.2018, 10:18 Uhr

Friedrich Schneider spricht über Trump und den Brexit

REGAU. "20 Monate Donald Trump und der bevorstehende Brexit. Was bedeutet das für Österreich": So lautet der Titel des Vortrags von Friedrich Schneider, der am Mittwoch, 19. September, 19.30 Uhr, im Evangelischen Museum in Rutzenmoos stattfindet. Schneider ist emeritierter Professor an der Johannes-Kepler-Universität Linz und einer der bekanntesten deutschsprachigen Ökonomen. Er gilt als Experte auf dem Gebiet der Schattenwirtschaft, Schwarzarbeit, Untergrundwirtschaft, Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Musikalisch begleitet wird Schneiders Vortrag von Leonie Porkert und Daniel Prammer am Saxophon.

Gefällt mir