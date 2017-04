Gesundheit und Wohnen

27.04.2017, 20:20 Uhr

UNGENACH. Rund 900.000 Euro hat sich die Gemeinde Ungenach das Gesundheitszentrum kosten lassen. Die neue Ordination wurde von der praktischen Ärztin Verena Backmann, Nachfolgerin von Dr. Bernhard Panhofer, bezogen. Die Praxis hat eine Größe von 330 Quadratmetern und ist ebenso im Eigentum der Gemeinde wie die dazugehörige Kleinwohnung mit 33 Quadratmetern. Die Innviertler Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft (ISG) hat in dem Gebäude sieben Mietwohnungen mit Größen zwischen 60 und 73 Quadratmetern errichtet.Das Grundstück war bisher Eigentum der Gemeinde und wurde an die ISG verkauft. Den gesamten Erlös daraus investierte man in die Finanzierung des Gesundheitszentrums. "Die Kombination Mietwohnung und Arztpraxis ist ein idealer Ersatz für ,betreubares Wohnen’", freut sich Bürgermeister Johann Hippmair. Damit gehe ein Wunsch der Gemeinde in Erfüllung, nachdem klassische betreubare Wohnprojekte bisher keine Zustimmung des Landes gefunden hatten. "Aber auch als ,Starterwohnungen’ für die Jugend eignen sie sich", sagt Hippmair."Neben der wie bisher bestehenden Ordination für Allgemeinmedizin mit einer Hausapotheke wird sich die gesundheitliche Versorgung noch erweitern", informiert Backmann. So sollen noch ein Wahlarzt für Neurologie sowie eine Ernährungstrainerin dazukommen. Ein komplette Therapieeinheit ist noch zu vermieten. Die Medizinerin betreut auch viele Patienten aus Nachbargemeinden.Die Eröffnungsfeier für das Gesundheitszentrum findet am Sonntag, 30. April, statt. Ab 13 Uhr gibt es einen Tag der offenen Tür in der Arztpraxis. Und 14 Uhr findet ein Festakt mit Segnung statt. An diesem Tag wird ab etwa 16.30 Uhr vom Stelzhamerchor und der Goldhauben- und Kopftuchgruppe auch der Maibaum auf dem Ortsplatz aufgestellt.