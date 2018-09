07.09.2018, 10:17 Uhr

Hochwasserschutz wird ausgebaut

REGAU. Die Gemeinde Regau hat beschlossen, den Hochwasserschutz für die Ortschaften Schalchham und Wankham bis zu einem 100-jährigen Hochwasserereignis auszubauen. Die Gesamtkosten dafür betragen rund 2,5 Millionen Euro. In Schalchham wird eine Kombination aus Betonmauern und Erhöhungen des Geländes für Schutz sorgen. Zusätzlich wird ein kleines Nebengewässer der Ager wieder hergestellt, Tümpel und Feuchtflächen werden angelegt. Am Kriechbach in Wankham ist ein Hochwasserrückhaltebecken mit Stützmauer geplant. Baubeginn ist noch im September dieses Jahres, die Fertigstellung der Gesamtanlage ist für April 2020 geplant.

