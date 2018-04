Musikgenuss beim Frühlingskonzert in Zell am Pettenfirst

21.04.2018, 14:53 Uhr

ZELL/PETTENFIRST. Zum Frühlingskonzert laden die Mitglieder der Musikkapelle Zell am Pettenfirst sowie das Ensemble "Roulette", bestehend aus sechs charmanten, jungen Damen, am Sonntag, 6. Mai, ab 19 Uhr in die Pfarrkirche nach Zell ein.

Unter der fachkundigen Leitung von Simon Geringer und Gerald Schiller dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf einen musikalisch unvergesslichen Abend freuen. Die Kombination aus dem breit gefächerten Klangspektrum der Blasmusik vereint mit der Stimmgewalt eines Vokalensembles verspricht einen Abend der Extraklasse, nicht zuletzt durch das großartige Ambiente in der Pfarrkirche. Mit Stücken, wie „The Glory of Love“, „Halleluja“, „Game of Thrones“, „You raise me up“ oder „Jesus Christ Superstar“ wird von den Musikerinnen und Musikern also ein zauberhaftes, musikalisches Feuerwerk geboten – Gänsehautfeeling inklusive. Eintritt: Freiwillige Spenden.