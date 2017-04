SPÖ: 100 Prozent für Maier

26.04.2017, 23:00 Uhr

Vöcklabrucker Sozialdemokraten wählten neuen Stadtparteivorstand

VÖCKLABRUCK. Jetzt ist es offiziell: Bei der Jahreshauptversammlung der SPÖ Vöcklabruck übernahm Stadtrat Stefan Maier den Vorsitz in der Stadtpartei. Maier erhielt bei der Wahl ebenso 100 Prozent der Stimmen wie seine Stellvertreter Ipek Kudis, Andreas Löhr und Brigitte Schneider. In seiner Rede als neuer SP-Vorsitzender betonte Maier, wie wichtig der Zusammenhalt, der Spaß und die Motivation für eine erfolgreiche politische Arbeit seien. Sowohl Maier als auch Klubobmann Christian Markor und Bezirksvorsitzender Peter Groiß zeigten sich davon überzeugt, dass die SPÖ in Vöcklabruck, in Oberösterreich und in Österreich zukünftig wieder Wahlen gewinnen werde.Dank und Anerkennung gab es für langjährige Mitglieder der SPÖ Vöcklabruck. Sie erhielten Ehrenzeichen und Mitgliedsnadeln. Offiziell verabschiedet wurde der langjährige SPÖ-Vorsitzende, ehemalige Stadtrat und Vizebürgermeister Alois Schrattenecker. Und weil dieser sozusagen direkt vom Jakobsweg in Spanien zur Jahreshauptversammlung kam, überreichten ihm Stadtrat Maier und Fraktionsvorsitzender Andreas Löhr einen Wanderstab inklusive Wegzehrung. In seiner Abschiedsrede bedankte sich Schrattenecker bei seinem ehemaligen Team und allen Mitgliedern für die langjährige Unterstützung.