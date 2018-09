23.09.2018, 20:04 Uhr

In der 6. Runde der Bezirksliga Süd kann die Union Neukirchen wiederum einen Sieg diesmal vor heimischen Publikum einfahren.Zu Gast ist die Union Ritterbräu Taufkirchen an der Trattnach, ein Gegner aus den unteren Tabellenrängen.Daher auch gleich zu Beginn Platzüberlegenheit der Neukirchner und in der 19. Minute gleich der erste Treffer zum 1:0 durch. Dann gehts hin und her, schnelle Ballwechsel, auch einige nicht verwertbare Chancen und so gehts auch in die Pause.

In der zweiten Halbzeit, Taufkirchen wird etwas stärker, vermehrt auch in der anderen Platzhälfte, aber in der 49. Minute dann das 2:0 durch, Enkel des Josef Bichl, mehrfacher öst. Seniorenmeister im Radrennfahren und Race Across Amerika Teilnehmer. In der 64. Minute dann der Anschlusstreffer durchzum 2:1.In der 76. Minute wiederzum 3:1 und in der 90. Minute noch das 4:1 wieder durchnach einem Freistoss.