Drei Kracher für UVB: Stadl-Paura, Ried, GAK

19.09.2018, 12:00 Uhr

Spannende Woche für die Vöcklamarkter Kicker: Höhepunkt ist das Cup-Spiel gegen die SV Ried.

BEZIRK. "Das wird eine lässige Woche", freut sich Vöcklamarkt-Trainer Jürgen Schatas auf die anstehenden Spiele. Dabei folgt ein Kracher dem anderen: Am Freitag, 21. September, 19 Uhr, ist Regionalliga-Mitte-Tabellenführer ATSV Stadl-Paura zu Gast. Am Dienstag, 25. September, steigt das mit Spannung erwartete Zweitrundenspiel im Uniqa ÖFB-Cup gegen die SV Ried. Die Partie gegen den oö. Spitzenklub der Ersten Liga beginnt um 19 Uhr im Vöcklamarkter Black Crevice Stadion. Am Samstag, 29. September, müssen die Vöcklamarkter zum GAK, derzeit auf Tabellenplatz zwei.

In der Fremde läuft es für die UVB noch nicht nach Wunsch, zuletzt gab es eine 0:3-Niederlage gegen WSC/Hertha. "Zuhause wollen wir unsere weiße Weste behalten, auch wenn es gegen Stadl-Paura sehr schwer wird", sagt Schatas. Ab Samstag ist der Fokus dann ganz auf den Cup-Schlager gegen Ried gerichtet. "Da haben wir nichts zu verlieren. Wir haben eine kleine Chance und die wollen wir nützen", so der UVB-Trainer, der nach wie vor mit mehreren verletzungsbedingten Ausfällen konfrontiert ist. Spieler, Trainer und Funktionäre freuen sich auf die Partie gegen den OÖ-Klub. Die Devise: "Genießen und Gas geben".