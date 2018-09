Neukirchen: Erster Dreier in Kammer

19.09.2018, 23:16 Uhr

In der Landesliga West behauptete die Union Mondsee mit einem 3:0-Auswärtssieg in Bad Wimsbach die Tabellenführung. Schwanenstadt musste sich in Esternberg 0:2 geschlagen geben. Für Frankenmarkt (1. Liga Süd) setzte es eine empfindliche Heimniederlage gegen Eberstalzell. Mit Frankenmarkt, Zipf, Attnang und Eberstalzell liegen vier Klubs mit je zwölf Zählern in der Tabelle voran. Am Samstag, 22. September, 16 Uhr, empfängt der Zweitplatzierte Zipf den Tabellenführer Frankenmarkt zum Derby.