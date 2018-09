Spitzenderby in der 1. Klasse Süd

22.09.2018, 20:48 Uhr

Ein Spitzenduell der beiden Erstplatzierten in der 1. Klasse Süd verspricht ein spannendes Match zu werden. Nur das bessere Torverhältnis sicherte Frankenmarkt noch den ersten Rang vor dem Derby in der 6. Spielrunde in der Zipfer Arena.TSV Frankenmarkt legt auch gleich vor, dominiert das Spiel und in der 15. Minute auch gleich der Führungstreffer durchzum 0:1 mit einem direkten Freistoss, mit dem der Zipfer Tormann anscheinend so nicht gerechnet hat.

In der 22. Minute legtgleich zum 0:2 nach und in der 28. Minute wiederzum 0:3.TSV Frankenmarkt eindeutig bisher die bessere Mannschaft, die vielen Zuschauer auf der vollen Tribüne bekommen an diesem Samstagnachmittag ein schnelles aber auch spannendes Fussballmatch zu sehen. Schnelle Ballwechsel, harte aber faire Zweikämpfe und vor allem Tore, alles wird geboten, durchaus auch auf Bezirksliganiveau.Aber der ATSV Zipf gibt noch lange nicht auf, in der 34. Minute dann der Anschlusstreffer durchzum 1:3.Nach der Pause wendet sich das Blatt und ATSV Zipf startet eine spannende Aufholjagd. In der 51. Minute 2:3 durchnach einem Eckball. In der 57. Minute dann ein Elfmeter ausgeführt vonzum Ausgleich 3:3.Dem noch nicht genug, in der 79. Minute dann schliesslich die endgültige Entscheidung, ein glücklicher Freistoss aus flachem Winkel vonlandet unhaltbar im langen Eck der Frankenmarkter zum 4:3 und so führt jetzt der ATSV Zipf die Tabelle in der 1. Klasse Süd an.