SVV-Schwimmer in Topform

18.07.2017, 22:34 Uhr

Die besten Schwimmer aus ganz Österreich waren von 13. bis 16. Juli zu Gast in Enns bei den 72. Österreichischen Staats- und Juniorenmeisterschaften. 6 Schwimmer des SV Vöcklabruck sicherten sich beim abschließenden Saisonziel der Schwimmsaison 2016/17 für die Junioren hervorragende Platzierungen und erkämpften sogar 5 Medaillenplatzierungen.

In Topform ging der 18-jährigebei diesen Österreichischen Meisterschaften an den Start. Ein starker Erfolg gelang ihm über die 400 m Freistil. Schon im Vorlauf sicherte sich Patrik Bronze in der Juniorenklasse. Im Finale legte er dann noch einmal einen Gang zu, verbesserte seine Vorlaufzeit um 3 Sekunden, und sicherte sich den 3. Platz in der stark besetzten Allgemeinen Klasse.In der Juniorenklasse gelangen Patrik mit Silber über 200 m Rücken und Bronze über 200 m Freistil noch zwei weitere Medaillen. Der 4. Rang im Bewerb 800 m Freistil, und der 5. Platz über 200 m Freistil in der Allgemeinen Klasse unterstrichen diese starken Leistungen nochmals.

Für eine kleine Überraschung sorgte die 16-jährigek. Nach einem Auslandsjahr in Australien gerade einmal wenige Tage zurück in Österreich, gab sie ordentlich Gas, holte sich Bronze in der Juniorenklasse über 50 m Schmetterling und qualifizierte sich für das A-Finale der besten 8 Schwimmerinnen in Österreich. Dort schrammte sie nur hauchdünn um 3 Hundertstel am Podest vorbei. Über 50 m Freistil war Franziska ebenfalls schnell unterwegs und erschwamm mit einer tollen Zeit den Sieg im B-Finale, und somit den 9. Gesamtrang.Über die Qualifikation für zwei B-Finale durfte sichfreuen. Mit tollen Zeiten schwamm Michael zu Rang 11 bzw. 12 über 100 m Rücken bzw. 200 m Lagen in der Allgemeinen Klasse. Beinahe qualifizierte sich Michael auch für das A-Finale über 200 m Rücken, musste sich dann jedoch beim Ausschwimmen um die Finalteilnahme geschlagen geben.Mit vielen starken Bestzeiten und vorderen Platzierungen in der Juniorenklasse überzeugten