Turn- und Sportverein Mondsee: Turn10-Landesmeisterschaft

05.05.2018, 17:04 Uhr

Alice Gatti siegte bei den Jüngsten. Eine Sensation gelang den AK15-Mädchen: Karolina Sperr und Christina Ablinger siegten ex aequo, auf Platz 3 landete Franca Schickl. In der AK18 wurde Anabel Meindl Vize-Landesmeisterin, dicht gefolgt von Nicole Kaltenbrunner auf Platz 3. In der Oberstufe wurden Victoria Weil (AK13) und Anna Strobl (AK11) 2. bzw. 3. Auch abseits des Stockerls haben sich noch viele weitere TurnerInnen in den Top10 platziert.