3.541 Familienpass-Inhaber im Bezirk freuen sich über Vorteile

BR Eduard Köck: NÖ Familienpass bietet zahlreiche Ermäßigungen

BEZIRK. Jetzt, wo Ausflüge mit der ganzen Familie wieder möglich sind, bietet der Familienpass zahlreiche Ermäßigungen für alle Familienmitglieder. „Aufgrund der Lockerungen sind auch langsam wieder erste Unternehmungen mit der Familie möglich“, betont Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Der NÖ Familienpass ermöglicht mit seinen hunderten Partnerbetrieben in Niederösterreich viele Einkaufsvorteile, Angebote diverser Dienstleistungen und attraktive Freizeit- und Kulturangebote. Gerade jetzt bedeutet das eine tatsächliche Entlastung des familiären Budgets.“

„Besonders in den Sommermonaten ist ein Ausflugstag mit der gesamten Familie sehr beliebt. Der NÖ Familienpass macht es möglich, das regionale Angebote und die Ausflugsziele kostengünstig zu nutzen. Die 3.541 Familienpass-Inhaber im Bezirk Waidhofen, die das Angebot in Anspruch nehmen, sorgen auch dafür, dass die Wertschöpfung im Land und in der Region bleibt und die heimische Wirtschaft gestärkt wird“, so Bundesrat Eduard Köck. So bekommen zum Beispiel die Besucher des Freibades Waidhofen mit dem Familienpass eine Ermäßigung.

„Gemeinsame Ausflüge mit der Familie sind immer Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben. Sie stärken das Miteinander und sorgen für wertvolle erlebte Zeit. Mehr als 202.000 Inhaber nutzen bereits die beliebte Vorteilskarte“, freut sich Bundesrat Köck.