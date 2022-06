Grahofer und das Wundermittel der Linde

WAIDHOFEN. Wenn es rund um das Thema Natur geht, ist wohl Kräuterpädagogin Eunike Grahofer die erste Ansprechpartnerin. Als Beispiel für ein tolles Natur Produkt nennt sie uns die Linde. "Betrachten wir die Natur am Beispiel des Lindenbaumes. „Riechen Birken oder Linden, wird die Sonne bald verschwinden. Und es kommt, wie's kommen muss, bald ein dicker Regenguss", so Grahofer

Steigt die Luftfeuchtigkeit, naht Regenwetter produziert die Linde auf Hochtouren Nektar, um möglichst viele Insekten zu Bestäuben anzulocken, ehe der Regen den Nektar auszuwaschen droht. Mit Regenbeginn senkt sie die Nektarproduktion wieder auf ein Minimum herunter. Nehmen wir den lieblichen Duft der Lindenblüten besonders intensiv wahrnehmen wird es bald Regen geben. Nehmen wir den Duft besonders stark wahr und im nächsten Moment ist er wie verschwunden, dann ist es höchste Zeit die Regenjacke überzuziehen, dann ist es kurz vor dem Regenbeginn. Mit der Lindenblüte beginnt der Hochsommer.

Wundermittel

Haben wir einen stressigen, auslaugenden Tag hinter uns, trinken wir seine Blüten frisch oder getrocknet als Tee um besser entschleunigen, entspannen zu können. Haben wir Erkältungskrankheiten oder grippale Infekte hilft uns ebenfalls ein Tee aus seinen Blüten. Als Kühlung an heißen Sommertagen geben wir ein paar seiner Blüten für 2 – 3 Stunden in Wasser, fügen eine Zitrone, einen Schuss Apfelessig und etwas Zucker hinzu – und wir haben ein herrlich schmeckende, kühlendes Sommergetränk. Bei Hautauschlägen oder Pilzerkrankungen machen wir Umschläge mit seinen Blättern.

Rezepte

Auch in der Küche können wir seine entzündungshemmenden Samen zum Würzen für Salate, Aufstriche oder auf das Brot gestreut essen. Aus der Rinde kann man eine schmerzstillende Salbe zubereiten, die auch gegen Migräneschmerzen unterstützt: 1EL Lindenrinde (Ast-Rinde, Wurzel-Rinde), 10g Salbei, 10g Majoran, 10g Fenchel, 150g Sheabutter, 150g Öl (Weizenkeimöl, Sonnenblumenöl, Olivenöl). Die Lindenrinde in grobe Stücker zerteilen, gemeinsam mit den Kräutern in ein verschließbares Glas geben und an einem zimmerwarmen Platz für mindestens 28 Tage rasten lassen, danach abseihen. Die Sheabutter – das gelblich-weiße Fett der Frucht des Karitébaums, ein Butterersatz – in eine Rührschüssel geben, das Rinden/Kräuteröl hinzugeben und mit dem Handmixer wie Schlagobers aufschlagen. Sobald die Konsistenz schlagobers-artig ist, ist die Salbe fertig und kann in Tiegel gefüllt werden.

Bei entzündeten Augen, hat man Lindenrinde auf die Augen aufgelegt – mit der „grünen, feuchten Seite“ auf das Aug aufgelegt. Wir können zu jeder Pflanze, zu jedem Baum die „Besonderheiten“ entdecken! Die Natur ist für mich, dass spannendste Buch, dass uns auf jeder Seite tolle Kapitel, fantastische Zusammenhänge, grenzenlose Weitblicke und unermessliche Tiefen schenkt, wenn wir sie im Ganzen betrachten! Mögen wir vom Notwendigkeitsdenken, dass nur den Großkonzernen dienlich ist, wieder zurückkehren in jene wundervolle Welt der Natur, die uns täglich umgibt, der einfachen Pflanzenverwendungen, der LEBENSmittel aus der Natur – diese enthalten richtige und wertvolle Nährstoffe für unseren Körper.