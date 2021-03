BEZIRK WAIDHOFEN. Starke News aus Niederösterreich – das ist die neue meinbezirk espresso App (für iPhone und Android Smartphones). Mit einem Wisch sind Sie auf dem Laufenden, was im Bezirk - oder auch mehreren - abgeht.

Anton Boigenzahn ist technisch nicht so versiert und liest die Zeitung lieber direkt, aber: "Ich finde die App für Leute, die die Bezirksblätter nicht in der Post haben, gut, da sie so die Nachrichten lesen können. Aber bitte nicht während des Autofahrens lesen", so Boigenzahn.

Natürlich finden Sie in der App nicht nur Nachrichten aus der Hauptstadt sondern aus allen 15 Gemeinden des Bezirks Waidhofen.

Die Bedienung der meinbezirk espresso App ist kinderleicht, und die Bezirke, von denen Sie News sehen möchten, lassen sich jederzeit ändern.

Hier kannst du die App ganz einfach selbst downloaden & ausprobieren!