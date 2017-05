Käfertreffen in Eggenburg bei idealem Wetter

01.05.2017, 18:37 Uhr

Traditionell am 1. Mai fanden in Eggenburg das Käfertreffen und der Riesenflohmarkt statt.

- (wak) Bei schönem Wetter fand am 1. Mai in Eggenburg das 27. internationale Käfertreffen statt. Sogar aus Tschechien und Ungarn waren wieder zahlreiche Teilnehmer angereist um ihre meist aufwändig umgebauten VW-Käfer zur Schau zu stellen. Neben den Originalen Exemplaren waren auch Lowrider, Ratten, Buggies, OIdschool-Racer und Cabriounbauten vertreten. Vom VW 181 Kübelwagen, T1, T2 und T3 Bus, Camper, über Porsche 359, Karman Ghia, Porsche 911 und 914, Puma GTS bis zum Ledl AS war eine große Vielfalt vertreten. Wer Teile suchte wurde auch auf zahlreichen Ständen fündig. Nach dem Mittag fand die gemeinsame Ausfahrt statt.

Auch der Oldtimerclub Vitis war mit einem Kübelwagen am Stand vertreten und lud zum 9. Vitiser Oldtimer-Treffen am 11. Juni 2017 in Vitis ein. Wer einen Baustein um € 5 kauft, kann damit sogar eine Vespa 50 spezial und weitere tolle Preise gewinne.Am Hauptplatz in Eggenburg fand der Riesenflohmarkt mit noch mehr Standln als im Vorjahr statt. Eine Riesenauswahl lockte zahlreiche Gäste von Nah und Fern.