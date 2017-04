Maibaumsetzen und Maifeier in Schrems

30.04.2017, 11:21 Uhr

Bereits am 29.4. wurde in Schrems der Maibaum von den Kindern geschmückt und aufgestellt.

- (wak) Bereits am Samstagvormittag wurde in Schrems der Maibaum aufgestellt. Die Kinderfreunde Schrems schmückten mit den Kindern den Wipfel mit schönen bunten Bändern bevor die Bediensten des Bauhofs Schrems den großen Baum aufstellten. Bürgermeister Karl Harrer und Vzbgm. Peter Müller freuten sich, dass auch der Abg. z.NR Konrad Antoni und zahlreiche Stadt- und Gemeinderäte, sowie viele Gäste erschienen waren. Anscheinend hatten die Veranstalter einen guten Draht zum Wettergott, da am Freitag noch Kälte, Regen und Schnee herrschten.Im Anschluss lud die SPÖ Schrems zu einer Maifeier mit Speisen, Getränken und gemütlichen Beisammensein. Für musikalische Umrahmung sorgte die Stadtkapelle Schrems.