Folkclub Igel , Böhmg. 6 , 3830 Waidhofen an der Thaya AT

WAIDHOFEN. Die Austrian World Music Award-Gewinner „Black Market Tune“ rund um den Waidhofner Geiger Paul Dangl präsentieren am Samstag, dem 13. Mai um 20 Uhr im Folk-Club Lokal "Igel" ihr neues Album „Drifters & Vagabonds“: 11 Tracks, die mit einem völlig neuen Bild von Folkmusik überraschen.

Die Songs auf „Drifters & Vagabonds“ handeln von Herumtreibern, Landstreichern und Reisenden, von der Suche nach Glück und vom Abschiednehmen. Black Market Tune schlägt Brücken zwischen Generationen, Ländern und Stilen: Der aus Waidhofen/Thaya stammende Geiger Paul Dangl ist aus der heimischen Weltmusik- und Jazzszene nicht mehr wegzudenken. Colin Nicholson von den schottischen Orkney Inseln kommt aus der traditionellen Folkmusik, wie auch der Südtiroler Gitarrist Christian Troger, der den Tunes den treibenden Rhythmus verleiht. Geigerin und Sängerin Johanna Kugler wurzelt in der alpinen Volksmusik. Ausgezeichnet mit dem Austrian World Music Advancement Award und bereits zwei Mal auf großer Australien-Tournee war Black Market Tune beim Musikfest 2015 zum letzten Mal in Waidhofen zu Gast.