Zeichnungen bis zum Mond

06.05.2018, 12:01 Uhr

OBERNDORF. Galerie Kunstfabrik eröffntet Kunst von Neal BarabDie Eröffnung ist am Samstag, 26. Mai 2018, 19 Uhr. Die Ausstellungsdauer ist vom27. Mai bis 1. Juli 2018 jeweils am Mittwoch und Sonntag von 13 bis 18 UhrDer US-Amerikaner Neal Barab ist Bildhauer und arbeitet seit über 30 Jahren ausschließlich mit dem berühmten Marmor aus Carrara/Italien. Mittlerweile ist der Norden Italiens auch zu seiner Wahlheimat geworden.

In akribischer Feinarbeit stellt Neal Barab Skulpturen her, die Marmor und andere Materialien miteinander kombinieren. Er bedient sich dabei der Tradition der Farbaddition sowie der Vielfalt der Farben, die dem Marmor selbst innewohnen. Barab’s Skulpturen verleihen seiner humorvolle und einzigartige Sichtweise Ausdruck und treten mit den interessierten Betrachtern in Konversation. Seine Werke eröffnen neue Wege, das bildhauerische Medium Stein zu sehen – sie bestätigen und feiern die Verspieltheit des Lebens.Neal Barab (USA, Italien)nach seinem Bildhauer-Studium in Californien/USA machte sich Neal Barab 1987 nach Pietrasanta/Italien auf – in das Paradies für Bildhauer, in die Heimat des berühmten Carrara-Marmors. Mittlerweile führt er dort ein Studio und Gemeinschafts-Atelier.