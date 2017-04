Autohaus wird erweitert: Lirnberger kauft Grundstück von der Gemeinde

27.04.2017, 09:54 Uhr

Betriebsgebiet Ost wird erweitert - Autohaus wird verlegt

WAIDHOFEN. In der Gemeinderatssitzung vom 26. April 2017 hat die Stadtgemeinde Waidhofen einen Vertrag über den Verkauf eines 5.300 Quadratmeter großen Grundstücks in der ÖAMTC- Straße an Alexander Lirnberger beschlossen. Damit wurde dem Waidhofner Unternehmer die Verlegung seines Autohauses und der dazugehörigen KFZ-Werkstatt auf diesen neuen Standort ermöglicht.„Eine unserer wichtigsten politischen Aufgaben ist die Schaffung optimaler Voraussetzungen für eine gute Stadtentwicklung. Mit diesem Grundstücksverkauf haben wir die Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung eines langjährigen Waidhofner Betriebes geschaffen und somit Waidhofen als Wirtschaftsstandort gestärkt“, freut sich Vizebürgermeister Gottfried Waldhäusl. Vitis und Waidhofen waren in der engeren Wahl, wobei sich die Bezirkshauptstadt letztendlich durchgesetzt habe, so Waldhäusl.

„Ich habe bei meinem Amtsantritt die Wichtigkeit einer florierenden Wirtschaft für unsere Stadtgemeinde betont. Es freut mich daher ganz besonders, dass unsere Verhandlungen mit einem Waidhofner Jungunternehmer erfolgreich abgeschlossen werden konnten und nun in unserem Betriebsgebiet Ost ein modernes Autohaus entsteht. Ich wünsche Herrn Alexander Lirnberger und seinem Team alles Gute und viel Erfolg!“, so Bürgermeister Robert Altschach.