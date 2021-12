Für das Jahr 2022 hat die Stadt Wels ein großes Jubiläumsprogramm geplant. Denn diese feiert dann „800 Jahre Wels“.

WELS. „Das Jahr 1222 ist ein denkwürdiges Jahr, dass wir nächstes Jahr groß feiern wollen“, sagt Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ). Denn 2022 feiert die Stadt „800 Jahre Wels“. Denn 1222 wurde Wels erstmals urkundlich als „civitas“ (lateinisch für Stadt) in einer Urkunde erwähnt, die der Babenbergerherzog Leopold VI. ausstellen ließ. Diese wird heute im Stift Lambach aufbewahrt.

Buntes Jahresprogramm

Und so ein Jubiläum muss natürlich gebührend gefeiert werden: So wird es nächstes Jahr ein umfangreiches Jahresprogramm mit Veranstaltungen, Ausstellungen, Festivals und vielem mehr geboten. „Wir wollen alle möglichen Vereine einbinden und ihnen im Programm auch einen Auftritt ermöglichen“, so Rabl und ergänzt: „800 Jahre Stadt Wels sind auch 800 Jahre Geschichte ihrer Menschen. 2022 würdigen wir deshalb die wichtigsten Momente, Höhepunkte und Einschnitte unserer Stadt.“

Talkrunde

Die Eröffnungsveranstaltung unter dem Motto „Wels 800 - Ouvertüre“ findet am Donnerstag, 31. März, um 17 Uhr im Stadttheater Greif statt. Die Festrede werde Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) halten. „Es soll auch Talkrunden mit prominenten Welsern oder Menschen mit Wels-Bezug aus Wirtschaft, Sport und Kultur geben“, so Rabl. Zusätzlich sei auch ein „City-Walk“ durch die Innenstadt zum Festbieranstich am Welser Volksfest geplant.

Oktogon

Am Freitag, 1. April, startet das Kulturprogramm Oktogon, welches in acht Veranstaltungen die kulturellen Schwerpunkte und Epochen in Jahrhundertschritten beleuchtet. Unter anderem findet in Zuge dessen das Kiwanis Klassik Open-Air am Freitag, 10. Juni, um 19 Uhr sowie die Uraufführung der Produktion „Plus 100“ am Freitag, 4. November, um 19.30 Uhr statt. Für „Plus 100“ können noch bis Ende Jänner Menschen die in Wels leben oder arbeiten Ideen liefern, wie Wels in 100 Jahren aussehen könnte. Daraus entstehe dann ein Musiktheater. „Alle Beiträge werden dann am Ende zu einem Kaleidoskop zusammen gesetzt. Mit Tanz, Musik, Bewegung und vielem mehr“, sagt Vizebürgermeisterin Christ Raggl-Mühlberger.

Sonderausstellung

Die Stadtmuseen steigen am Donnerstag, 12. Mai, um 19 Uhr auch in das Jubiläumsjahr ein. Unter anderem kann die Sonderausstellung „Wels 800 - Geschichte einer Stadt“ besucht werden. Die Eröffnung findet bei Schönwetter im Burggarten des Stadtmuseums Burg und bei Schlechtwetter im Stadtmuseum Minoriten statt. Besucht werden kann die Ausstellung bis Sonntag, 30. Oktober. „Neben der Sonderausstellung bieten sich gerade für Familien mit Kindern noch viele weitere spannende Möglichkeiten, die wechselvolle Geschichte unserer Stadt auf unterschiedlichste Weise zu erkunden“, sagt Stadtrat Martin Oberndorfer (ÖVP).

Stadtfest und MusikfestiWels

Ein großes Highlight sind sowohl das Stadtfest als auch das MusikfestiWels, welche beide ganz im Zeichen des Jubiläums stehen. An zwei Wochenenden in Folge wird in der gesamten Stadt gefeiert: Von Freitag, 24. bis Samstag, 25. Juni, stehen beim 800-Jahre-Jubiläums-Stadtfest die Familien, Schulen und Vereine im Vordergrund. Am darauffolgenden Wochenende wird am Freitag, 1. und Samstag, 2. Juli Party- und Konzertstimmung beim MusikfestiWels geboten – mit dabei wieder viele namenhafte Acts.

Familien kommen nicht zu kurz

Im Jubiläumsjahr werden aber auch die Kinder nicht zu kurz kommen. So entsteht gerade der dritte Band der Buchreihe „Elsie und Ovil“ unter dem Motto „Reisen in die Vergangenheit“. Außerdem ist eine eigene Wels-Ausgabe des Brettspiel Klassikers DKT für die ganze Familie in Arbeit sowie ein Abreißkalender mit Bildern aus dem Stadtarchiv und -museum. Außerdem soll es erstmals nach 35 Jahren eine umfassende Stadtgeschichte unter dem Titel „Wels – Die Stadt von ihren Wurzeln ins neue Jahrtausend“ veröffentlicht werden.