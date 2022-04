Der Autofahrer blieb zwar stehen, verweigerte aber vorerst den Datenaustausch.



EBERSTALZELL Am 10. April 2022 um 2 Uhr lenkte ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf seinen Pkw in Eberstalzell am Schmidlerberg Richtung Welser Straße. Zeitgleich ging ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land auf der rechten Fahrbahnseite. Dabei überrollte der Pkw-Lenker den Fuß des Fußgängers, welcher alkoholisiert war.

Der Lenker stieg zunächst aus, verweigerte allerdings den Datenaustausch und entfernte sich von der Unfallstelle. Erst einige Zeit später verständigte er telefonisch die Polizei, die ihn zum Unfallort zurück zitierte, dem er dann nachkam. Der Fußgänger begab sich selbstständig in ein Krankenhaus.

UP TO DATE BLEIBEN

Aktuelle Nachrichten aus Oberösterreich auf



Neuigkeiten aus deinem Bezirk als



BezirksRundSchau auf Facebook:



BezirksRundSchau auf Instagram:



jetzt gleich digital durchblättern



Storys aus deinem Bezirk und coole Gewinnspiele im wöchentlichen



Aktuelle Nachrichten aus Oberösterreich auf MeinBezirk.at/Oberösterreich Neuigkeiten aus deinem Bezirk als Push-Nachricht direkt aufs HandyBezirksRundSchau auf Facebook: MeinBezirk.at/Oberösterreich - BezirksRundSchau BezirksRundSchau auf Instagram: @bezirksrundschau.meinbezirk.at ePaper jetzt gleich digital durchblätternStorys aus deinem Bezirk und coole Gewinnspiele im wöchentlichen MeinBezirk.at-Newsletter